I ciak della Campania e l'economia del cinema

Tra i tantissimi set campani di questi ultimi mesi a Napoli anche quello di Mare Fuori 3, al lavoro da metà maggio con riprese che continueranno fino a settembre. Una serie co-prodotta da Rai Fiction e Picomedia diventata un vero fenomeno e approdata anche su Netflix.

“Altissimo il successo tra i giovanissimi” ricorda il regista Ivan Silvestrini.

"Napoli ha i talenti e le maestranze, dice il produttore Roberto Sessa, il 75 per cento delle persone coinvolte è locale, e sono tutti ragazzi".

Sul set ogni giorno almeno 150 persone.

“La media dei titoli attualmente prodotti in Campania è di oltre 140” spiega Maurizio Gemma della Film Commission della Campania ricordando l'importanza della legge regionale del 2016 per la formazione e per attrarre i produttori con un ritorno elevatissimo per il territorio.