I colori di Positano incantano i turisti

I colori di Positano, quelli veri della città aggrappata sulla Costiera amalfitana, non smettono di incantare i turisti che arrivano qui dall'Italia e dall'estero.

Per mare e per terra si fa fatica a muoversi in questa stagione da tutto esaurito.

Il lusso, dentro e fuori dall'acqua, si fonde con la tradizione nella giornata della festa dell'Assunta. Fede e devozione, pronte a parlare in tutte le lingue del mondo.