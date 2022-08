Il mare di tutti

Dalla spiaggia del Poggio agli scogli dello Schiacchietiello, ad occuparsi della pulizia degli spazi demaniali a Bacoli sono i partecipanti a progetti di reinserimento lavorativo e i percettori di reddito di cittadinanza. Il loro impegno per la comunità e per il territorio rappresenta una seconda opportunità per il loro futuro e per i bagnanti che scelgono gli arenili liberi per le loro giornate di mare nell'area flegrea.

Nel servizio intervengono Mariano D'Alterio ed Enzo Arcopinto.