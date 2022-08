Velocità e motori con il rally del Matese

Uno spettacolo nello spettacolo il rally del Matese, nona edizione. Una competizione automobilistica, valida anche come quarta prova della Coppa Italia di settima zona, emozionante, con i bolidi sfreccianti in strade asfaltate e sterrate e il rombo dei motori riecheggiante in ameni territori, ricchi di fascino, storia e attrattive culturali e paesaggistiche. 157, 79 chilometri sotto lo sguardo attento di migliaia di spettatori col cuore in gola.

Piedimonte Matese, San Potito Sannitico, Alvignano e Gioia Sannitica, le cittadine interessate dalla corsa. 65 equipaggi provenienti da tutta Italia.

Trionfo della coppia pugliese Francesco Rizzello e Gabriele Passaseo, che su Skoda Fabia si è aggiudicata ben sei prove speciali su otto. Piazza d'onore, invece, per i laziali Carmine Tribuzio e Fabiano Cipriani, sempre su Skoda Fabia. Terzo posto per il pilota campano Gianluca D'Alto, uno dei più blasonati del centro-sud Italia, con accanto il navigatore laziale Mirko Liburdi.

Ora gli organizzatori sono già al lavoro per la decima edizione del rally del Matese, che coniuga sport e turismo. Uno connubio vincente, almeno a vedere i risultati ottenuti finora in termini di promozione del territorio matesino.