Il rilancio della Galleria Umberto I

Comune di Napoli, Soprintendenza, associazioni dei commercianti e degli imprenditori, università, Prefettura. Insieme per la riqualificazione della galleria Umberto, "raccordo tra le principali attrazioni artistico-culturali dell'intera zona", per citare testualmente come viene presentata nel verbale d'intesa l'opera ottocentesca lasciata per troppi anni in uno stato di incuria e abbandono.

Solo per elencare alcuni degli interventi previsti, il Comune dovrà garantire un presidio fisso di polizia locale durante il giorno mentre l'Aicast si occuperà della vigilanza notturna. Entro fine anno, asicura il sindaco Manfredi, partità il restauro della pavimentazione. Alla Prefettura il compito di coordinare le azioni attraverso una cabina di regia.

Porta aperta a quanti vogliano aggiungersi al protocollo di intesa, vedi i condomini. Al momento già è prevista una partecipazione di soggetti privati.

Le interviste sono a Claudio Palomba, prefetto di Napoli; Giuseppe Nargi, direttore regionale di Intesa San Paolo; Ciro Fiola, presidente della Camera di Commercio di Napoli