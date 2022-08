Il tour mondiale dei Coldplay farà tappa a Napoli

Meno di un anno di attesa per i fan napoletani e non solo dei Coldplay. La band inglese ha scelto lo Stadio Diego Armando Maradona per una data, il 21 giugno 2023, di un tour mondiale, "Music of the Spheres" che porterà Chris Martin e compagni anche all'ombra del Vesuvio.

La prevendita dei biglietti sarà disponibile già da domani alle 10 attraverso la registrazione sul sito internet della società organizzatrice.

Giovedì 25 invece sarà possibile assicurarsi un posto per il concerto sulle principali piattaforme di vendita di biglietti online.

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha espresso in una nota la sua soddisfazione per la scelta: "Testimonia innanzitutto il ritrovato appeal internazionale della nostra città per ospitare grandi eventi", ha detto il primo cittadino che ha anche sottolineato l'importanza di una programmazione culturale e turistica di spessore annunciata col dovuto anticipo in modo da organizzare al meglio i servizi da garantire, la rete di accoglienza da infittire e la conseguente promozione da sviluppare.