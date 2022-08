Imprese e rincari, serve un tetto al prezzo del gas

“Senza un tetto al prezzo dell'energia non si va lontano. L'Europa deve muoversi all'unisono, per evitare la distorsione di una concorrenza interna”. E' l'appello di Antonello Sada, patron dell'omonima azienda famosa in tutto il mondo per gli imballaggi di carta e cartone nonché vicepresidente vicario di Confindustria Salerno.