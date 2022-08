Jova Beach Party, Castaldo: "la sicurezza ha funzionato"

Il prefetto di Caserta Giuseppe Castaldo racconta ai microfoni della TgR Campania come è stata organizzata la macchina della sicurezza per il Jova Beach Party, tenutosi il 26 e 27 agosto al Lido Fiore a Castel Volturno. In campo 500 operatori delle forze di polizia, 70 volontari della protezione civile, 3 unità navali, 5 squadre dei vigili del fuoco e 3 della Croce Rossa.