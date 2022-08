La bimba "fantasma" che non ha mai dormito in un letto

Il nome di fantasia scelto per lei è Elsa, come il personaggio del film d'animazione di successo, anche per restituirle il diritto di sognare, fra i tanti che le sono stati negati.

Per 9 anni questa bambina è come se non fosse esistita: niente cure, niente scuola, a quanto pare solo violenze. Braccia e gambe portano i segni di fratture. Ha sempre dormito per terra. Colonna vertebrale ed arti sono compromessi. Non parla e non sa masticare perché si alimentava di avanzi. La sua storia, che ha radici in provincia di Napoli, è emersa solo dopo una segnalazione ai servizi sociali. Allontanata dalla famiglia, oggi è ospite della Casa di Matteo, che si occupa di bambini disabili e in difficoltà.

La storia di questa bambina può e deve far riflettere. Di bambini invisibili potrebbero essercene tanti e di assistenti sociali nei Comuni ce ne sono ancora troppo pochi. Occorre una rete di assistenza più strutturata, perché casi come quello della piccola ospite della Casa di Matteo emergano subito e non si ripetano.

Nel servizio le interviste a Matteo Cudemo, coordinatore educativo della Casa di Matteo; Flavia Crisci, educatrice della Casa di Matteo e Luca Trapanese, assessore alle Politiche sociali del Comune di Napoli