La moglie di Palmieri non parla

Davanti al gip del tribunale di Salerno si sono avvalsi della facoltà di non rispondere Monica Milite e suo figlio Massimiliano.

La donna e il diciottenne sono accusati di aver ucciso con decine di coltellate Ciro Palmieri, rispettivamente marito e padre, nella loro casa di frazione Curticelle a Giffoni Valle Piana. Per entrambi il giudice ha confermato la custodia cautelare in carcere a Fuorni. Omicidio volontario aggravato dalla crudeltà dell'azione e occultamento di cadavere i reati contestati.

Ha parlato, invece, davanti al procuratore dei minori, il terzo indagato. Ha quindici anni ed è un altro figlio della Milite e della vittima. Papà ci picchiava ha detto il ragazzo. Anche per lui è stato convalidato il fermo ed è arrivata la conferma della custodia in un istituto penale minorile.

Sul movente, però, la procura di Salerno vuole condurre ulteriori approfondimenti. Nel 2015 la donna aveva denunciato il marito per maltrattamenti, poi, c'erano stati la riconciliazione e il ritorno in famiglia. Una famiglia fantasma che non frequentava la chiesa e il paese. Lui era geloso, ossessionato dal controllo, ha detto il parroco don Generoso Bacco che aveva sposato la coppia. E l'uomo aveva fatto installare le telecamere all'interno dell'abitazione che hanno ripreso l'assassinio a cui ha fatto seguito l'accanimento sul cadavere, poi, gettato in un dirupo.

Delitto commesso sotto gli occhi di un bambino di undici anni, figlio più piccolo della coppia, del quale ha chiesto di occuparsi il fratello maggiore della vittima, militare nel nord Italia e rientrato nei giorni scorsi a Giffoni.