La rivoluzione azzurra fa sognare

Il tweet di De Laurentiis dà il benvenuto al “cholito”. Simeone è ufficalmente del Napoli. Per completare l'attacco arriva anche Raspadori, tutto definito.

Visite mediche e tweet consegneranno a mister Spalletti un attacco in grado di garantire molte soluzioni. Azzurri protagonisti sul mercato.

Visite mediche e firma, è il giorno di Ndombele: il giocatore più pagato della storia del Tottenham, 70 milioni versati appena 3 anni fa dal club inglese al Lione, arriva in prestito in azzurro per poco meno di un milione.

A fine stagione, il napoli potrà riscattarlo con 30 milioni di euro: indiscutibili le qualità del giocatore, i dubbi sono legati esclusivamente alle condizioni atletiche.

Colpi in attacco anche per la Salernitana.

I granata si preparano ad accogliere Dia, attaccante senegalese di nascita ma con passaporto francese. Dia, campione d'Africa con la nazionale di Koulibaly, arriva in prestito dal Villareal con diritto di riscatto fissato a 12 milioni.

Visite mediche in mattinata e primo allenamento agli ordini di Davide Nicola: quasi scontata la convocazione per la trasferta di sabato contro l'Udinese.