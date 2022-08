Ladro lancia una cassaforte, ferito un carabiniere

Ha atteso l'arrivo dei carabinieri, che lo avevano sorpreso a rubare in un'abitazione, e ha scagliato loro contro una cassaforte per poi darsi alla fuga insieme a un complice. Siamo a Solofra, provincia di Avellino, dove la scorsa notte un gruppo di malviventi si era introdotto in una casa in via Turci Castello. Una segnalazione al 112 aveva fatto scattare l'intervento dei carabinieri che al loro arrivo si sono visti lanciare contro il forziere, che ha colpito uno dei due militari. Il ferito, 54 anni, facente parte della compagnia dell'Aliquota Radiomobile di Solofra si trova al momento all'Ospedale Moscati di Avellino con ferite al volto e danni ai denti ed è in procinto di essere trasferito al reparto di ortopedia maxillo-facciale del San Pio di Benevento. Ancora in corso le ricerche dei malviventi.