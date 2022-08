Le artiste della ceramica in esposizione al Matres

Arte in rosa

A Vietri sul Mare e a Cava de’Tirreni, le due capitali della ceramica campana in provincia di Salerno, è in scena Matres, tra le kermesse più importanti nel panorama internazionale nella produzione di ceramica realizzata da donne in tutto il mondo. Oltre 300 le ceramiste nel complesso monumentale di San Giovanni e nel giardino delle clarisse a Cava de’Tirreni. Nel servizio le voci di Sandra Bon, ceramista e Anna Rita Fasano, curatrice Matres.