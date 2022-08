"Le Notti di Santa Sofia", tre giorni di festa ad Albanella

Storia, cultura, tradizione e natura: tre giorni di festa ad Albanella, in provincia di Salerno, per "Le Notti di Santa Sofia", appuntamento di valorizzazione e di promozione del territorio.

Tante attività per i bambini nell'Oasi di Bosco Camerine con laboratori, giochi e attività ricreative. Momenti dedicati alla gastronomia con i prodotti tipici dell'area.

E poi tanti artisti che si sono alternati sul palcoscenico: da Alessandro Bolide a Maria Bolignano fino a Gigi & Ross per tre serate all'insegna del divertimento.

Una manifestazione che si inserisce in un percorso di promozione della natura e di un territorio che ha molto da offrire per uno sviluppo dell'intera area.

Nel servizio l'intervista a Renato Josca, sindaco di Albanella.