L'orrore di Giffoni, "omicidio agghiacciante"

Dagli interrogatori della moglie e dei due figli, uno di 20, l'altro di 15 anni, si cercherà ora di comprendere il movente di tanto orrore.

C'è sgomento a Giffoni Valle Piana, in provincia di Salerno, per la fine di Ciro Palmieri, il cui corpo è stato ritrovato in un dirupo ai bordi di una strada di montagna.

Dall'autopsia, che verrà effettuata mercoledì prossimo, potrebbero emergere ulteriori dettagli utili a ricostruire la vicenda.

La scomparsa del panettiere 43enne lo scorso 29 luglio, denunciata dalla donna ai carabinieri, con tanto di segnalazione alla trasmissione “Chi l'ha visto”.

Il silenzio per giorni e poi la svolta, arrivata dall'analisi delle telecamere di sorveglianza presenti in casa, che ha consentito di recuperare immagini definite dagli inquirenti "agghiaccianti e cruente".

La violenta lite, forse l'ultima di una lunga serie, l'accoltellamento con più armi da taglio, persino l'amputazione di una gamba, poi ritrovata a poca distanza dal cadavere.

Le accuse nei confronti della donna e dei due ragazzi: omicidio volontario aggravato dalla crudeltà dell'azione e occultamento di cadavere.

"Pensare che la nostra Giffoni possa venir scossa in maniera così atroce lascia veramente tanto dolore e rammarico", ha scritto sui social il sindaco Antonio Giuliano.