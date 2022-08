Luci d'artista, il Comune valuta l'affidamento diretto

Federalberghi allarmata: "Sono essenziali per l'economia della città"

Siamo ancora in piena estate ma a Salerno si guarda già, con qualche apprensione, alle festività natalizie.

L'apprensione è legata alle "Luci d'artista". E' infatti andata deserta la gara per il noleggio, l'acquisto, il montaggio e lo smontaggio delle opere luminose indetta dal Comune di Salerno lo scorso 20 luglio per un valore complessivo di 3 milioni e 608mila euro.

La volontà dell'amministrazione è quella di rinnovare la manifestazione, riportandola allo spirito originario che tanta presa ha avuto su turisti e cittadini. Con un'attenzione particolare anche al risparmio energetico, visti i tempi difficili per il costo dell'energia. Ma nessuna offerta è arrivata e il bando è così andato deserto.

Mentre ferve il dibattito sulle capacità di attrazione delle Luci, gli operatori turistici sono allarmati tanto che Federalberghi Salerno ha ricordato come "Le Luci d'Artista siano essenziali per l'economia turistica e per l'immagine della città", auspicando che "la manifestazione si tenga regolarmente con elementi di innovazione e rilancio".

In queste ore l'amministrazione sta cercando una soluzione - come spiega l'assessore al Turismo Alessandro Ferrara - valutando la possibilità di ricorrere a procedimenti amministrativi diversi dalla gara, come l'affidamento diretto dell'allestimento.