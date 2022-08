Contrasto alla ludopatia, Università di Salerno in campo

La mancata frequentazione dei luoghi fisici dedicati al gioco d'azzardo durante la pandemia ha determinato una crescita esponenziale delle scommesse online.

Si è abbassata l'età media dei giocatori, che proprio attraverso l'utilizzo dei siti in rete hanno sempre più difficoltà a frenare questa che è diventata una vera e propria pericolosissima dipendenza, che provoca perdita del lavoro, problemi di relazioni in famiglia e in alcuni casi l'insorgere di atteggiamenti criminali.

Fronteggiare questa emergenza sociale è l'obiettivo di progetti finanziati dalla Regione Campania che ha deciso l'apertura di due sportelli per l'ascolto dei soggetti coinvolti in ludopatia, uno a Fisciano, l'altro a San Giorgio a Cremano.