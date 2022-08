A Capri traghetto in difficoltà per il vento

Una tempesta improvvisa ha investito Marina Grande a Capri proprio mentre stava salpando dal porto, in direzione Napoli, il traghetto veloce "Isola di Procida". Le folate improvvise di vento che hanno investito lo specchio d'acqua interno al porto hanno fatto scarrozzare l'imbarcazione che per poco non ha urtato la banchina del molo dove attraccano gli aliscafi. La corsa del traghetto, infatti, si è fermata proprio all'ingresso del porto tra il molo 7 e il molo 8.

A verificare l'entità dei danni i marinai della Guardia Costiera. A bordo nessun ferito tra i pochi passeggeri e nessun danno nemmeno agli autoveicoli che si erano imbarcati pochi minuti prima. Anche se con ritardo, la nave veloce della Caremar ha potuto effettuare la sua corsa con destinazione Calata di Massa a Napoli.