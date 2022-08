Maxiconcorso al Comune di Napoli, il 9 agosto il bando

Al via la selezione per colmare le carenze di personale

Il sindaco Gaetano Manfredi lo ha definito "il concorso organizzato dal Comune di Napoli più grande di sempre".

Il bando sarà pubblicato il prossimo 9 agosto e servirà a coprire il fabbisogno di personale non soltanto del Municipio ma anche della Città Metropolitana.

Sono 577 posti per profili D, 762 posti per profili C, 55 i posti per dirigenti.

Diversi i settori interessati dalla selezione: amministrativo, finanziario, informatico, scolastico e sociale.

Previste poi 200 assunzioni nella Polizia Locale.

Per i profili C e D il concorso sarà solo per esami e prevederà una prova pre-selettiva, una prova scritta e una orale. Il concorso per dirigenti sarà invece per titoli ed esami, prevedendo una doppia prova scritta e una prova orale.

Sarà possibile candidarsi fino all'8 settembre sulla piattaforma del Comune di Napoli, si punta ad assumere i vincitori già dal 1 gennaio 2023.