Le medaglie campane agli Europei

Tra gli Europei di nuoto a Roma e quelli multisport a Monaco di Baviera, l’Italia ha vinto ben 118 medaglie. Contenuto ma sempre prezioso l’apporto degli atleti campani. Il napoletano Antonio Vicino ha conquistato l’oro sul quattro di coppia pesi leggeri. Bronzo per l’otto, con a bordo Giuseppe Vicino, Marco Di Costanzo, Vincenzo Abbagnale, Matteo Castaldo e il timoniere Enrico D’Aniello. In vasca, le gemelle Cesarano protagoniste nel bronzo della 4x200 stile libero mista. Noemi nuota in batteria. Antonietta firma l’ultima frazione in finale.