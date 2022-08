Migranti, a Salerno la Ocean Viking

È iniziato intorno alle 10.30 lo sbarco dei 387 migranti della Ocean Viking al porto di Salerno. 209 gli uomini, 29 le donne, 149 i bambini di cui 124 non accompagnati. Il più piccolo, Sekir, ha solo 9 mesi. Appena a terra i migranti si sono sottoposti ai test sanitari che hanno rilevato la presenza di un focolaio di Covid sulla nave. Il presidente della Regione De Luca ha ordinato che sia effettuata la quarantena a bordo per tutti i migranti, eccezion fatta dei minori non accompagnati che saranno accolti in strutture messe a disposizione dai servizi sociali.