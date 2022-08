Minaccia la ex fidanzata con una motosega, arrestato

Non hanno impiegato molto i poliziotti del commissariato di Pozzuoli ad individuare il ragazzo che ha minacciato con una motosega la sua ex fidanzata: la caccia all'uomo è durata pochi minuti, il tempo di raccogliere la versione dei fatti da chi aveva assistito all'aggressione e di svoltare un paio di curve nel quartiere popolare a monte della città puteolana per individuare e bloccare il sospettato ancora a bordo della sua auto.

Il giorno dopo le minacce ed il grande spavento, la 167 di Monterusciello torna ad essere il complesso di abitazioni silenzioso ed assolato di sempre: quasi nessuno in giro, poca voglia di parlare. Eppure, quelli vissuti appena qualche ora fa sono stati momenti di terrore. Quel ragazzo di 24 anni che si presenta sotto casa della ex - in Via Deledda - con una motosega, le parole grosse, la donna che riesce a divincolarsi ed a scappare. Poi la chiamata al 113 e l'arrivo di una pattuglia della Polizia, il racconto della madre della ragazza, la ricerca del presunto aggressore rintracciato sotto la sua abitazione in Via Capuana e l'arresto. Ora dovrà rispondere di atti persecutori.