Importante passo avanti verso Monte di Procida Comune Europeo dello Sport 2023.

A un anno dalla rassegna internazionale, il protocollo di intesa tra il Comune Flegreo e Sport e Salute, l'azienda pubblica del Ministero delle Finanze che si occupa dello sviluppo dello sport italiano.

A firmarlo il presidente di Sport e Salute Vito Cozzoli e il sindaco di Monte di Procida Giuseppe Pugliese.

Una programmazione condivisa, una sinergia istituzionale. Sarà una cabina di regia a realizzare un programma di eventi di alto livello sportivo e culturale.

Via quindi ad iniziative e progetti per l'intera area con il coinvolgimento delle realtà del territorio e la realizzazione di spazi sportivi finora anche non valorizzati.

Una grande sfida per una città che da sempre punta sullo sport.

Nel servizio le interviste a Vito Cozzoli e Giuseppe Pugliese.