Monti Lattari, sequestrate armi e munizioni

Terra bruciata intorno ai fortini dei clan dei monti Lattari. Continuano i controlli a tappeto dei carabinieri nella cosiddetta Jamaica d'Italia, l'area montuosa che domina i litorali di Castellammare di Stabia e di Sorrento, qui si concentra una massiccia produzione di marijuana di alta qualità. Un business che ha alimentato in questi anni lo scontro armato tra diversi clan della camorra.

Una bomba, munizioni e un fucile sequestrati nel corso dell'ultimo capitolo dell'operazione “Green life” dei Carabinieri del comando provinciale di Napoli, della compagnia di Sorrento e delle locali stazioni, con il supporto dello squadrone elitrasportato cacciatori di Puglia. Da settimane gli specialisti degli interventi in aree non urbane pattugliano i monti Lattari.

Nelle ultime ore sul monte Faito a Vico Equense i baschi rossi hanno scoperto un fucile calibro 12, con decine di cartucce a palla singola, occultato in un tubo sotto terra. In un fondo, riconducibile a un 59enne, trovate altre munizioni e un ordigno con duecento grammi di esplosivo capace di far saltare in aria un'auto.

Investigatori al lavoro per capire se il fucile sia stato utilizzato in uno dei tanti agguati avvenuti in zona negli ultimi anni. Sullo sfondo lo scontro tra clan per il controllo di produzione e vendita della marijuana.