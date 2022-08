Napoli, arriva Simeone

Manca ancora l'ufficialità, dettata solo dal tradizionale tweet di benvenuto del presidente De Laurentiis. Ma Giovanni Simeone può ormai essere considerato un calciatore del Napoli. Stamani visite mediche a Roma. Poi la firma sul contratto e di corsa a Castel Volturno per mettersi a disposizione di Spalletti. Difficile, però, che il Cholito possa rientrare tra i convocati per la prima di campionato della compagine azzurra, lunedì al "Bentegodi" col Verona, ovvero la squadra dove l'attaccante argentino ha giocato finora. E dopo Simeone, dovrebbe sbloccarsi l'affare Raspadori. C'è la volontà di Napoli e Sassuolo di chiudere in fretta.

Fabian Ruiz al Paris Saint Germain e Navas, portiere dello stesso club transalpino, all'ombra del Vesuvio. Due trattative separate, ma che inevitabilmente s'intrecciano. Le parti lavorano per il doppio accordo. E per sostituire Fabian Ruiz, il club partenopeo ha chiesto al Tottenham il prestito di Ndombele. Nandez del Cagliari possibile alternativa al centrocampista francese.

Intanto, c'è da registrare l'ennesima dimostrazione d'affetto dei tifosi per Mertens. Napoli tappezzata di cartelloni per salutare il bomber belga, napoletano d'adozione. "Una iniziativa che mi colpisce e inorgoglisce. Grazie!", la risposta di Dries via social.



A Salerno è arrivato Antonio Candreva. Ufficiale il suo ingaggio dalla Sampdoria. Ieri pomeriggio primo allenamento al "Mary Rosy". "Entusiasmo, voglia e progetto mi hanno convinto a venire a qui". Queste le sue parole. Prima seduta tecnico-tattica anche per altri due volti nuovi, Vilhena e Bronn. Tutti e tre i giocatori potrebbero debuttare nella partita di domani, 20.45, con la Roma all'Arechi.



E sempre domani parte la nuova avventura del Benevento in Serie B. Alle 20.45 i sanniti affrontano il Cosenza al "Vigorito".