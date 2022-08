Napoli e Salernitana, colpi in arrivo

Rassicura i tifosi Morgan De Sanctis nella conferenza stampa di questa mattina, alla vigilia dell'esordio in Coppa Italia con il Parma. Il direttore sportivo della Salernitana ha garantito l'arrivo di tre giocatori, uno per reparto. Poi, a seconda delle eventuali cessioni, potrebbero arrivare altri rinforzi.

Nessuna preoccupazione per i ritardi nelle trattative: “Se aspettare adesso l'opportunità giusta per essere più competitivi è una esigenza, noi siamo pronti a muoverci in questa direzione”.

In casa Napoli non si scioglie ancora il nodo portieri.

Doveva essere lo Spezia la destinazione per Alex Meret, ma i liguri sono su Dragowski della Fiorentina. A questo punto Giuntoli deve cercare una nuova sistemazione per il numero uno azzurro e continuare a lavorare in entrata.

Kepa resta il favorito, piace molto anche Navas ma la pista è molto più difficile.

Sul fronte d'attacco fumata grigia per Raspadori. Le parti restano ancora distanti ma si continua a lavorare per trovare un'intesa sul trasferimento.

Gli azzurri tornano in campo questa sera alle 19 per l'amichevole con l'Espanyol.