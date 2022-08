Napoli, il nodo-portiere sta per sciogliersi

Meret-Spezia, promessi sposi. L'ufficialità è solo questione di qualche giorno, forse di ore. Il tempo necessario al Napoli di assicurarsi il sostituto

Kepa in prestito dal Chelsea sembra un affare in dirittura d'arrivo. Anche se nel calcio le sorprese stanno dietro l'angolo. Meret allo Spezia, dunque. Il portiere friulano in prestito fino al prossimo 30 giugno alla squadra ligure. Ma prima deve rinnovare con il club partenopeo. Napoli alla ricerca del portiere titolare, ma anche di riserva. Sirigu nome caldo.

Poi c'è la trattativa Raspadori. La settimana prossima dovrebbe essere quella decisiva per il trasferimento dell'attaccante del Sassuolo all'ombra del Vesuvio.

Domani, intanto, alle 20.30, gli azzurri affrontano l'Espanyol a Castel di Sangro, ultimo test prima dell'inizio del campionato. Nelle amichevoli finora disputate ha molto impressionato per le sue doti tecniche Kvaratskhelia. Il georgiano ha parlato ai canali ufficiali del Napoli. "Sono qui - ha detto - perché voglio dare il mio contributo alla squadra, crescere e vincere dei titoli".

Esordio domenica della Salernitana in Coppa Italia col Parma all'Arechi. La società granata cerca sul mercato calciatori in grado di elevare il tasso qualitativo della squadra, al momento ancora incompleta. Sul fronte cessioni, manca ancora l'ufficialità, ma sembra fatta per il passaggio in prestito alla Ternana di Mamadou Coulibaly.