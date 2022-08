Napoli per la vetta in solitaria, Salernitana cerca gol e vittoria

Sul prato del Franchi di Firenze scende in campo il Napoli, che vuole confermare le buone impressioni di questo inizio di campionato, ma con il fantasma di Cristiano Ronaldo che aleggia sullo stadio, operazione di mercato che nessuno smentisce. Atleta integro, industria di sé medesimo, implacabile goleador, il Napoli che potrebbe far pesare CR7 nella valutazione commerciale. Spalletti pensa al campo e a chi c’è.

Salernitana in campo alle 18.30 contro la Sampdoria. Gara da vincere perché la squadra di Giampaolo non è destinata a fare faville. Nicola conta nella passione del pubblico e spera in un Bonazzoli pistolero.

In serie B gara in notturna per il Benevento contro Frosinone, sfida tra candidati alla promozione in serie A.