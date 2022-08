Napoli, Raspadori e Simeone: promessi sposi sempre a un passo dal sì

Lunedì alle 18.30 (arbitro Fabbri) il Napoli debutta in campionato al Bentegodi, contro un Verona che ancora non ha accettato l'offerta per il Cholito. Anche il Sassuolo esita ad ufficializzare l'addio di Raspadori. Intanto, settimo colpo in entrata della salernitana: dall'Espanyol arriva in prestito il centrocampista Tonny Vilhena