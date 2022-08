Napoli: solo pari con l'Espanyol, ritiro finito

La partita con l'Esapnyol ha chiuso il ritiro del Napoli a Castel di Sangro. Ad assistere alla gara c'era in tribuna il presidente della Federcalcio Gravina. La gara è terminata a reti inviolate. De Laurentiis ha seguito la partita dalla panchina e alla fine del primo tempo si è alzato per richiamare l'attenzione della terna arbitrale sui troppi interventi fallosi commessi dai calciatori della formazione iberica.

Assente Fabian Ruiz per un affaticamento muscolare. E proprio sul calciatore spagnolo si sono concentrati i rumors di mercato delle ultime ore. Forte l'interesse degli sceicchi del Paris Saint Germain. Un'indiscrezione rilanciata dal Corriere dello Sport. Staremo a vedere cosa accadrà. Nell'affare potrebbe rientrare anche il portiere dei transalpini Navas, ma resta sempre calda la pista che porta a Kepa, che arriverebbe in prestito dal Chelsea

Questa sera esordio in Coppa Italia per la Salernitana in programma alle 21 allo stadio Arechi. Carica l'ambiente il tecnico Davide Nicola: "Abbiamo grande voglia di fare una buona prestazione cercando di mettere in campo ciò su cui abbiamo lavorato per un mese in Austria".