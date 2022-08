Nave greca in quarantena: si attende autopsia sulla salma, negativi i due ricoverati

Sono negativi al Coronavirus i due militari ellenici ventenni ricoverati sotto osservazione all'Ospedale Cotugno a Napoli, imbarcati sulla nave militare greca atta al comando e supporto logistico Prometheus, ora ormeggiata alla Stazione marittima di Napoli. Le loro condizioni non desterebbero ulteriori preoccupazioni.



La salma della militare ventenne, deceduta nella notte tra mercoledì e giovedì dopo essere arrivata all'Ospedale del Mare la mattina del 24 agosto, è stata posta sotto sequestro da parte dell'autorità giudiziaria in attesa dell'autopsia. Al momento l'ipotesi del decesso è quella di una gastroenterite. La stessa tossinfezione avrebbe colpito altri componenti dell'equipaggio dell'imbarcazione, dopo una sosta in un fast food a Tunisi, tappa immediatamente precedente all'approdo a Napoli, già in programma nel piano di navigazione.

La nave ora è in stato di quarantena in attesa dei controlli da parte dell'USMAF, Ufficio sanità marittima, aerea e di frontiera, a cui è stato affidato il coordinamento sanitario dopo una riunione in prefettura a Napoli tra organi militari, medici e amministrativi sulla gestione della vicenda.