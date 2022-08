Negli uffici pubblici in arrivo gli assistenti digitali

Una selezione per giovani assistenti digitali, rivolta a ragazzi e ragazze dai 18 ai 28 anni. Il loro compito sara' assistere adulti in condizioni di difficoltà a orientarsi e connettersi in modo sicuro. Il bando per il servizio civile digitale e' del Comune di Napoli. I candidati che aderiranno avranno, nello specifico, il compito di aiutare le persone che si recheranno negli uffici comunali per il rinnovo delle carte d'identità elettroniche e per richiedere documenti attraverso l'utilizzo di piattaforme digitali. Ma non solo. I volontari saranno anche di supporto ai dipendenti comunali più anziani e che non hanno particolare dimestichezza con l'utilizzo degli strumenti digitali.

Il bando selezionerà 15 giovani che saranno impiegati negli uffici comunali per un anno e riceveranno un assegno mensile di 444,30 euro per 25 ore di lavoro settimanale.

Per presentare la domanda c'e' tempo fino alle ore 14 del 30 settembre all'indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it

“Un'opportunità per i ragazzi e le ragazze della nostra città - ha sottolineato l'assessore ai Giovani, Chiara Marciani - ma anche un modo per contribuire a superare l'attuale gap sulle competenze digitali così come previsto dal piano nazionale di ripresa e resilienza”.