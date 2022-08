Nella Parrocchia di don Madonna dopo la telefonata del Papa

Gioia e commozione nel quartiere Montesanto a Napoli dove si parla da giorni della telefonata che il parroco, don Michele Madonna, avrebbe ricevuto in settimana dal Papa. Il sacerdote, ex dj, è noto per la sua attività con i giovani, in particolare per dei rave di musica cristiana che hanno attirato moltissimi ragazzi. Don Michele è fuori fino alla fine del mese proprio con i giovani che segue quotidianamente in parrocchia. A Montesanto sono tutti i parrocchiani a parlare bene di lui e del suo lavoro al fianco di chi è in difficoltà.



Nel servizio intervengono Vittorio Passaro, collaboratore di don Michele e don Cristiano Capozzoli, vice parroco di Santa Maria di Montesanto.