Note divine ad Agerola

Sui “Sentieri degli Dei”, sospesi tra Parco dei Monti Lattari e Golfo di Napoli, arrivano per il festival di Agerola Dolcenera e i Neri per caso. Sul palco del Parco Colonia Montana in una serata di Musica e Parole in compagnia di Gianmaurizio Foderaro, gli artisti regalano una serata di stile, miscelando rock, pop rock e power pop lungo le tracce del cantautorato italiano. La cantautrice salentina e il gruppo a cappella più noto ripercorrono, in musica, le tappe più significative del loro percorso artistico.

Prossimi appuntamenti del Festival di Agerola, in programma fino all'8 settembre, al Belvedere Parco Corona di Bomerano con la cantautrice partenopea Flo, tra le migliori interpreti della world music d'autore. E nell'ambito del Premio Francesco Cilea, toccherà a Sergio Cammariere in quartetto sul palco del Parco Comunità Montana di San Lazzaro. Il 5 agosto, ancora a Bomerano l'omaggio al teatro canzone di Giorgio Gaber con Simone Colombari.