Nubifragi sulla Campania, la Regione chiede lo stato d'emergenza

A Torre Annunziata, in provincia di Napoli, strade trasformate in torrenti da uno dei temporali che da ore si abbattono sulla Campania. Dopo la bomba d'acqua che ha fatto cadere alberi, allagato strade e sottopassi, a Caserta si è aperta una voragine in centro. E non va meglio in alcune zone nella penisola sorrentina, dove l'asfalto ha ceduto in più punti.

Ma è a Monteforte Irpino che la Protezione Civile lavora senza soste. Un altro nubifragio si è abbattuto sul Comune dell'avellinese dopo quello che aveva provocato una colata di fango e diversi allagamenti, trascinando detriti ed auto dal centro storico fino a valle. La gente ha paura: resta nelle case, ai piani alti. Il sindaco Costantino Giordano chiede la massima cautela negli spostamenti.

Una situazione critica che ha spinto la Regione Campania a chiedere lo stato d'emergenza. Fra auto distrutte e la melma che ancora riempie i locali, i danni sono ingenti. Secondo le previsioni, la perturbazione interesserà la Campania fino a sabato prossimo: e permane anche l'allerta meteo.