Nuove strategie contro il Covid

Una strategia innovativa per monitorare le nuove varianti di Covid19, ottenendo dati fondamentali per capire l'evoluzione del virus. Il tutto riducendo tempi e costi: in questo modo all'Istituto Tigem di Pozzuoli, in provincia di Napoli, sono stati analizzati tra il 2020 e il 2021 circa un terzo di tutti i tamponi Covid italiani.

Numeri che lo rendono primo nel paese per il sequenziamento dei campioni.

Nello studio pubblicato su Genome Medicine si evidenzia come le nuove varianti si siano rivelate sempre più adatte all'ambiente e quindi più capaci di infettare l'ospite.

Così si spiega il numero sempre maggiore di infezioni ad ogni ondata.

Ma i nuovi strumenti di analisi permetteranno di affrontare con maggiore tempestività un possibile ulteriore picco nei contagi e prendere decisioni in tempi più rapidi.

Una metodologia che potrebbe essere applicata anche ad altre patologie, per un consistente risparmio per il sistema sanitario.

Nel servizio l'intervista a Davide Cacchiarelli, responsabile del laboratorio di Genomica Integrata del Tigem di Pozzuoli.