Offese a Spalletti, indaga la Digos

Al fischio finale di Fiorentina-Napoli, Luciano Spalletti è andato a protestare sotto la tribuna viola. Stanco degli insulti ricevuti durante tutto il match. "Offese continue a mia madre" ha riferito il tecnico di Certaldo, 40 chilometri da Firenze.

La Digos sta analizzando i video per identificare il protagonista del battibecco. Momenti concitati. Come dimostra la rabbia di Osimhen, anch'egli preso di mira dai tifosi avversari.

Nel frattempo, si è già mosso il Giudice Sportivo: 15mila euro di multa alla Fiorentina per i cori, ripetuti, dei suoi sostenitori. Insulti di matrice territoriale e religiosa, percepiti dai collaboratori della Procura federale presenti allo stadio.