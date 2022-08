Denunciò la scomparsa del marito, arrestata con i figli per il suo omicidio

Ci sono voluti 18 giorni per ricostruire dall'inizio alla fine le fasi dell'omicidio di Ciro Palmieri a Giffoni Valle Piana, nel Salernitano. La scomparsa dell'uomo era stata denunciata dalla moglie lo scorso 30 luglio. La donna è stata fermata stamattina insieme ai due figli, di cui uno di soli 15 anni, per aver ucciso il marito. A incastrarli le immagini delle telecamere di videosorveglianza all'interno dell'abitazione della famiglia dove sarebbe avvenuta l'aggressione con più coltelli. Ad assistere alla scena anche l'altro figlio di appena 11 anni.

Dopo la morte, al cadavere sarebbe stata amputata anche una gamba. La donna e i due figli avrebbero poi occultato il corpo in una zona di montagna tra Curti, frazione di Giffoni, e Serino, in provincia di Avellino dove sono in corso le operazioni di recupero.