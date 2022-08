Ore di riflessione in casa Benevento. Lo 0-0 davanti ai 20mila del Ferraris è un buon punto perchè maturato, soffrendo, contro una delle squadre più attrezzate del torneo cadetto. I giocatori sanniti hanno fatto quadrato intorno al loro tecnico dopo le sconfitte maturate proprio contro il Grifone in Coppa Italia e contro il Cosenza in casa all'esordio nel torneo.

Il primo punto del campionato potrebbe però non bastare all'allenatore Fabio Caserta, in bilico da giorni. Il presidente Oreste Vigorito sta valutando se rinnovargli la fiducia o cambiare e affidare le sorti della Strega a Daniele De Rossi. Una decisione che maturerà nelle prossime ore visto che domenica a Santa Colomba arriva un'altra squadra forte come il Frosinone.

A Marassi Caserta ha cambiato modulo, schierando i suoi con il 3-5-2, e i Sanniti hanno rischiato di andare subito sotto, gol di Pajac annullato per un fuorigioco di Gudmundsson che ha ostacolato Paleari. Il portiere è stato il migliore dei suoi parando nella ripresa conclusioni a ripetizione di Badelj, Coda e Pajac.

Dal canto suo il Benevento è stato pericoloso in chiusura di primo tempo con Forte e Viviani nella stessa azione e nella ripresa con i tentativi di Lagumina, a vuoto a tu per tu con Martinez, e dalla distanza di Acampora. Una prova d'orgoglio insomma, si capirà presto se sufficiente per dissipare i dubbi di questo inizio stagione.