Terrore a Monteforte, il paese invaso da fango e acqua

Ruspe all'opera per sgombrare l'abitato dai detriti

Colate di acqua e fango hanno invaso il centro storico di Monteforte Irpino, in provincia di Avellino, in seguito alle forti precipitazioni cominciate nel primo pomeriggio.

La situazione resta critica soprattutto in piazza Aldo Moro, dove ha sede il municipio, già duramente colpita due anni fa dall'alluvione del settembre 2020.

Sono decine i Vigili del Fuoco, anche una squadra proveniente da Foggia, impegnati a monitorare la situazione e a prestare soccorso agli automobilisti rimasti bloccati nelle auto trascinate per decine di metri lungo via Loffredo e via Nazionale.