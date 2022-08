"Paga o morirai": disabile minacciata da cartomante

Messaggi da incubo, minacce di morte, corredati da video inquietanti di riti esoterici e finanche di donne fatte a pezzi.

E' quanto ricevuto da una donna disabile di Cardito, in provincia di Napoli, che si era iscritta ad una pagina social per una lettura delle carte.

La donna ha inserito i suoi dati e da quel momento è stata contattata sul proprio telefono da un interlocutore che le chiedeva soldi, aumentando di volta in volta la somma. Altrimenti la cartomante avrebbe dato il via a riti che l'avrebbero portata alla morte.

La veggente ha inviato anche delle finte conversazioni in cui una cliente precedente - che non aveva ceduto al ricatto - si disperava per la morte dei figli.

La donna si è rivolta all'associazione "La Battaglia di Andrea", impegnata per le persone diversamente abili. Dopodiché la denuncia. I Carabinieri della stazione di Afragola e della sezione operativa della compagnia di Casoria hanno avviato le indagini con il coordinamento della Procura di Napoli Nord.

Sono in aumento i casi di truffe a disabili da parte di persone senza scrupoli che cercano di sfruttare situazioni di solitudine, spesso di disperazione.

Nel servizio l'intervista a Luigi Concilio, vicepresidente dell'associazione “La Battaglia di Andrea”