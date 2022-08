Ricci (CGIL): In autunno rischio emergenza sociale, serve un piano regionale di aiuti

Un piano socioeconomico da discutere in tempi rapidi con le parti sociali, come fu fatto durante il primo lockdown. Lo chiede alla Regione Campania il Segretario Generale della CGIL, Nicola Ricci, per far fronte alle difficoltà di lavoratori, pensionati e imprese per l’aumento dei costi energetici e delle materie prime. “Sono convinto che il Governo Draghi debba intervenire con aiuti e misure strutturali ma la Regione può far anche la sua parte per affrontare quella che si presenta come una vera e propria emergenza sociale”, dichiara Ricci alla TGR Campania.