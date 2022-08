Per la sicurezza di turisti e residenti la Polizia pattuglia in elicottero le coste campane, da Ischia alla penisola Sorrentina passando per Capri. Nel servizio dell'inviato Vincenzo Perone le interviste a Nicola Donadio, Dirigente del commissariato di polizia di Sorrento e a Bruno Roverato, dirigente del Reparto Volo della polizia.