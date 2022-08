Personalità granata

Un anno fa furono necessarie cinque giornate per conquistare il primo punto in campionato, stavolta la Salernitana cancella lo zero in classifica già dopo 180 minuti: non basta lo 0-0 di Udine per dire che la stagione dei granata sarà meno sofferta della precedente, ma gli indizi che arrivano dalla Dacia Arena sono sicuramente incoraggianti.

Manca un po' di precisione sotto porta e quell'intesa che i tanti inserimenti necessariamente ostacolano, ma la personalità mostrata in Friuli è già un segnale preciso. Il rammarico per non aver sfruttato la superiorità numerica dopo l'espulsione di Perez dura poco, ed è lo stesso tecnico Nicola, a fine partita, ad ammettere la soddisfazione per il risultato.