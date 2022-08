"Nessuna spirale speculativa. Costi di produzione più pesanti"

La campagna di trasformazione del pomodoro è accompagnata dalle polemiche su una spirale speculativa dei prezzi della materia prima. La denuncia dell'Anicav, l'associazione degli industriali conservieri, innesca la reazione di chi produce e raccoglie l'oro rosso. Secondo Anicav il pomodoro al Sud costa fino a 130€/t mentre al Nord resta a 108/t.

Per i produttori ortofrutticoli, la spiegazione sta nei costi generalmente superiori e nel diverso sistema di raccolta che portano il peso della produzione fino a 13mila euro per ogni ettaro. Infine, c'è la grande distribuzione. Il messaggio è chiaro: l'ortofrutta di qualità costa. Prezzi troppo bassi non possono far parte di una filiera di produzione etica. Nel servizio, l'intervista a Gennaro Velaro, Presidente di Italia Ortofrutta.