Pozzuoli, il caso buoni spesa

A giugno un terremoto giudiziario scosse la precedente giunta di Pozzuoli. L'ex sindaco Vincenzo Figliolia indagato per concussione; l'accusa: buoni spesa in cambio di prestazioni sessuali da una donna indigente. Addebiti sempre respinti da Figliolia. L'erogazione in quel comune dei buoni spesa ai residenti in difficoltà è stata sottoposta all'attenzione della procura anche per un'altra vicenda. A presentare la denuncia un ex magistrato, Maurizio Fumo, un passato alla distrettuale antimafia poi giudice in Cassazione. La sua collaboratrice domestica, una cittadina ucraina, si era vista respingere la richiesta perché il suo reddito avrebbe fatto cumulo con i coinquilini. Il diniego era arrivato però dopo l'accertamento da parte dei vigili della cessata coabitazione con le altre due connazionali, una - tra l'altro - rientrata in patria da tempo. A beneficiare di questi buoni spesa persone, spesso con bassa scolarizzazione, che si trovano ad affrontare una complessità burocratica tale da generare opacità. Senza trasparenza diminuiscono, allora, le certezze. Per l'appena insediatasi giunta Manzoni sarà anche questo un importante banco di prova.

Nel servizio Maurizio Fumo spiega le ragioni che lo hanno spinto a presentare un esposto alla Procura di Napoli.