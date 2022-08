Mare inquinato, Minori e Licola bocciate

Resta vietata la balneazione a Minori, in Costiera amalfitana, e al lido di Licola, nel Comune di Pozzuoli. Le ultime analisi eseguite dai tecnici dell'Arpac non hanno dato esito confortante. I valori di enterococchi ed escherichia coli sono ancora oltre la soglia-limite.

Al Tgr Campania il sindaco del Comune della Costiera amalfitana, Andrea Reale, spiega che si è provveduto ad installare altre due pompe che dovrebbero evitare alle acque fognarie di tracimare in mare, in caso di forte maltempo. Bastano pochi minuti di temporale per mettere alla berlina la vetustà della rete fognaria e il cattivo funzionamento del sistema di smaltimento delle acque nere, con il conseguente sversamento in mare dei reflui. Il tema accomuna diversi Comuni della Campania, solo pochi giorni fa ad essere colpite da ordinanza con divieto di balneazione erano state Sorrento e Sant'Agnello; il provvedimento dei sindaci fu poi ritirato all'esito di ulteriori analisi che mostravano come i parametri fossero rientrati nella norma.

Disco verde invece in altri tratti della costa campana, oggetto di bocciatura nei controlli effettuati a metà agosto. I campioni, prelevati in zona "Arco Felice" e "Lucrino" nel comune di Pozzuoli, "Trentaremi" e "Nisida" nel comune di Napoli, "Torre di Bassano", "Litoranea Sud", "Cimitero" e "Calastro" nel comune di Torre del Greco, "Lido Azzurro" nel comune di Torre Annunziata, "Ex Cartiera" nel comune di Castellammare di Stabia, sono risultati tutti conformi.