Quartieri Spagnoli, il santuario di Maradona

Pellegrinaggio senza sosta al murale del campione argentino in via De Deo

Il silenzio di un sabato d'agosto nei vicoli dei Quartieri Spagnoli a Napoli si rompe in via Emanuele De Deo. C'è fila per scattare una foto davanti al murale che ritrae Diego Maradona realizzato trentadue anni fa dopo la vittoria del secondo scudetto. Dopo la morte del Pibe de Oro lo spazio antistante l'opera è diventato luogo di culto pagano e attrae turisti da tutto il mondo

Mediamente seimila persone ogni giorno rendono omaggio alla memoria del Dieci e in zona si vedono bed and breakfast, pizzerie e locali aperti di recente

E ora, da queste parti, si attende il nuovo attaccante azzurro. Giovanni Simeone, il Cholito. Figlio di Diego, el Cholo, amico ed ex compagno di squadra e di nazionale di Diego, il Mito.