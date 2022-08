Grotte di Pertosa, riapre il maestoso antro

Negli anni Cinquanta furono ribattezzate come la Postumia del Mezzogiorno. Le Grotte di Pertosa-Auletta, nel Salernitano, sono le uniche in Italia ad avere un fiume sotterraneo navigabile, il Negro. In un antro che s'apre nel cuore della montagna, accoglie i turisti per condurli all'interno della cavità a bordo di una piccola imbarcazione.

Da nove anni, però, il maestoso antro era chiuso per una frana. Ma ora, dopo i lavori di messa in sicurezza, l'ingresso principale delle Grotte di Pertosa-Auletta è stato riaperto. E sono già migliaia i visitatori che arrivano da ogni parte del mondo per visitare la cavità più antica del Sud, accompagnati dalle guide esperte della Fondazione MIdA, musei integrati dell'ambiente.

Le Grotte di Pertosa-Auletta sono visitabili dal 1932 e sono le sole in Europa a conservare i resti di un villaggio palafitticolo risalente al II millennio a.C. La visita alle grotte assomiglia ad un'avventura fluviale, in un silenzio interrotto soltanto dal fragore della cascata sotterranea.

La riapertura dell'ingresso principale rappresenta il modo migliore di festeggiare di 90 anni di turismo in grotta. Ma grazie al consolidamento del costone roccioso sovrastante l'antro di Pertosa-Auletta, potranno riprendere le ricerche archeologiche in altura e sui resti delle palafitte ancora sommersi dal fiume Negro.