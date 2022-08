Ischia, ricostruzione post-sisma: pubblicata l'ordinanza per la presentazione dei progetti

Ricostruzione Ischia, finalmente si parte. Pubblicata sul sito del commissario l’ordinanza con la quale si istruiscono i dispositivi attraverso i quali imprese e professionisti possono accedere ai finanziamenti atti alla riedificazione delle strutture distrutte dal sisma del 21 agosto del 2017. Tre le macroaree illustrate in videoconferenza dal commissario Legnini. La prima è relativa alla perdita di reddito e fatturato con limite concedibile aumentato da 50 a 100mila euro e percentuale indennizzabile che arriva al 90%. L’80% del contributo richiesto sarà erogato con la presentazione della domanda, mentre solo il 10% al termine della ricostruzione. Non sarà più obbligatoria la fidejussione ma per accedere al ristoro basterà la manifestazione di volontà. Chi ha già presentato la domanda può chiedere l’integrazione secondo l’attuale normativa.

La seconda macroarea è relativa alla delocalizzazione delle imprese con un rimborso forfettario per coloro che hanno deciso di spostare l’attività in attesa della ricostruzione. 350 euro a metro quadro una tantum che dovrebbero riuscire a coprire le spese per il tempo previsto per la riedificazione, ovvero 30 mesi dalla presentazione della domanda.

L’ultima è relativa alle scorte di beni strumentali con un contributo che copre l’80% del valore della stima asseverata in caso di attrezzature, mobili o scorte danneggiate. Dal 10 settembre sarà possibile scaricare la modulistica, mentre dal 20 apriranno gli sportelli per la presentazione delle domande, attivi per una finestra temporale di circa due mesi. 10 i giorni di tempo previsti dall’ordinanza per l’approvazione delle richieste. Attualmente sono arrivate circa 850 domande per un valore di 400 milioni di euro. Ne sono attese circa altre 100.